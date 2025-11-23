Si Sánchez está bien, todo está bien

Creado: Actualizado:

Llama la atención que José Luis Rodríguez Zapatero, leonés de pro, defienda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es el responsable del «mejor momento de la historia» que atraviesa España. Afirma que «no hay violencia política, no hay crisis territoriales» y la situación del empleo «ha alcanzado cotas históricas», el mismo día en que León y Asturias lloran la muerte de dos mineros abocados a jugarse el tipo en el tajo, en unas cuencas sin futuro laboral por el final desordenado de una minería que él mismo contribuyó a cerrar. Dice Zapatero que se ha tomado un «café largo» con Sánchez, a quien ha visto «muy bien». Qué tranquilizador.