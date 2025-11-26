Proyecto prometedor en la Diputación

Creado: Actualizado:

La Diputación es una herramienta clave para el desarrollo de la provincia y para impulsar el bienestar de sus ciudadanos. Sobre sus competencias pivotan buena parte de las aspiraciones en un territorio que sigue contando con un elevado número de personas residiendo en municipios con menos de 20.000 habitantes. Por eso, tienen que ser sus líneas de inversión y sus planes de respaldo a los ayuntamientos los que sustenten avances, tanto en la mejora de los servicios e infraestructuras de los pueblos, como en la puesta en marcha de acciones directas que fomenten la actividad económica y el empleo en el mundo rural.

Los Presupuestos que pone sobre la mesa el equipo que lidera Gerardo Álvarez Courel alcanzan un récord en su cifra global. Incluyen novedades, como una residencia para universitarios de los pueblos o partidas centradas en el conflicto de los incendios forestales, un reto para todos que debe estar muy presente en la actividad de todas las admininistraciones. Pero cabe también la pregunta sobre la capacidad de gestión real que se logrará alcanzar. La Diputación presenta un elevado nivel de retraso en los gastos, aunque es cierto que buena parte de la culpa llega de la incapacidad para hacer sus deberes que tienen los municipios y las juntas vecinales.