Los canales se enfangan más en Benavides

El Gobierno tira balones fuera y descarga en el Ayuntamiento de Benavides de Órbigo y en el ejecutivo autonómico la situación que existe de abandono en los canales de este municipio. Tras una serie de infructuosos escritos a la Confederación Hidrográfica del Duero —al menos cinco— fue el Partido Popular el que optó por llevar el asunto directamente a Madrid, para reclamar un posicionamiento explícito del Gobierno central. Y la respuesta supone devolver el conflicto a la casilla de salida, a las competencias de las instituciones locales, lo que abre la duda sobre la capacidad que tiene el Ayuntamiento para solventar un problema real y evidente que se enfanga un poco más, cada día que pasa, a la espera de que se tomen cartas en el asunto.