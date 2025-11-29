Más preguntas que respuestas en Resgos

Creado: Actualizado:

Las siete víctimas mortales que este año se ha cobrado el carbón parecen un precio inasumible para un sector que, aparentemente, se dedica a una práctica residual enfocada exclusivamente a proyectos de investigación. Ha pasado casi una década desde que las minas de carbón pasaran de ser el motor energético nacional a convertirse, al parecer, en laboratorios experimentales. La tragedia del pozo Cerredo —cinco muertos, todos ellos leoneses— y la que hace una semana segó la vida de un minero lacianiego y otro asturiano en la mina de Vega de Resgos tienen en común que sus actividades estaban amparadas en permisos de investigación complementarios (PIC) otorgados por el Principado de Asturias, licencias legales sobre las que hoy planea la sospecha de que las labores realizadas bajo tierra eran, volvían a ser, simple y llanamente extracción de carbón destinado a su quema y no a la investigación. El caso de Cerredo, explotada por Blue Solving, se encuentra bajo investigación judicial aunque todo apunta a que sus prácticas excedían por su cuenta y riesgo las contempladas en el permiso oficial. Aunque el respaldo del Ejecutivo de Barbón a Tyc Narcea es total, aún falta por explicar cuál es este plan de investigación que permitía extraer 90.000 toneladas de carbón.