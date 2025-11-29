Bonificaciones que no llegan a la gran mayoría

Creado: Actualizado:

El pulso por la eliminación del peaje en la autopista entre León y Asturias gana argumentos a medida que se desvela la realidad que padecen los usuarios de esta infraestructura, unos 8.500 al día. Más allá de que siga cobrándose la totalidad del coste a pesar de las obras y del argayo, resulta que la inmensa mayoría de los vehículos tampoco se beneficia de las bonificaciones que tanto se pregonan. Una respuesta del Gobierno a los parlamentarios leoneses del PP pone cifras a unos descuentos que en realidad de poco sirven: ocho de cada diez conductores no pueden beneficiarse de estas supuestas ventajas.

El empresariado asturiano y el gobierno del Principado avanzan en la batalla legal por suprimir el peaje, aplicando la decisión de la Comisión Europea. En León en teoría el deseo es el mismo, pero desde luego el empeño que se pone deja mucho que desear.