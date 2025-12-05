Plan inversor histórico de 11 M€ en la Catedral

Creado: Actualizado:

Los arquitectos que dirigen los planes directores de grandes edificios históricos plantean que deben mirarse como seres vivos. Que precisan una atención permanente, día a día, pero también intervenciones decididas en sus aspectos más delicados. El convenio firmado ayer por el Obispado y la Junta plantea eso último, una gran actuación para dar un paso de gigante en asuntos fundamentales para la conservación del templo. Se solventa el conflicto de las imágenes de la fachada oeste y también se garantiza la financiación para impulsar la restauración de las vidrieras y los elementos de piedra, dotándolos de sistemas de protección. De las Heras y Mañueco destacaron que todo esto ya está en marcha y hay dos millones en camino hacia el templo leonés.