Hacia la normalidad en San Andrés

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del tercer municipio de la provincia está lamentablemente acostumbrado a padecer reiterados conflictos graves. San Andrés del Rabanedo acumula demasiado tiempo con gestiones cuestionables, que le han impedido consolidar una organización de sus servicios con estabilidad y garantías. Ahora, lleva un buen número de días asfixiado por los problemas del servicio de recogida de basura, al que se está intentando dar una solución. Poco a poco las cosas vuelven a su sitio y cabe, a estas alturas, hacer un llamamiento a la calma y a la paciencia de los ciudadanos. Es cierto que la acumulación de residuos en las calles ha sido notable, derivada precisamente de esa especie de tormenta perfecta que bloqueó la recogida por parte de los servicios municipales. Ahora, con esfuerzo y una dosis de solidaridad e incluso imaginación, se trabaja para recuperar una normalidad que debería ser la tónica habitual en el futuro.

El conflicto en San Andrés es conocido y parece que tiene difícil solución, con una sucesión de corporaciones municipales muy atomizadas, que han impedido una gestión ideada para apostar por el largo plazo a la hora de diseñar las políticas y las acciones en materia de infraestructuras, inversiones, dotaciones y servicios.