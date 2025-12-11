Espacios naturales protegidos y con herramientas

Creado: Actualizado:

A la sociedad le llegan a veces mensajes confusos sobre la preservación del medio natural, con intereses entremezclados. Nadie puede negar que durante demasiado tiempo se han hecho las cosas mal. Pero hay que poner las cosas en su sitio. La ley, como en múltiples aspectos, ha ido por detrás de las realidades, facilitando abusos en lugares que precisan del máximo blindaje. Hoy, existen fórmulas como las declaraciones de impacto ambiental ante cualquier proyecto o los planes de uso y gestión que facilitan herramientas útiles para avanzar hacia ese lugar siempre complejo que supone el equilibrio entre la conservación y el desarrollo de la vida con normalidad de las personas y sus actividades. Hoy se aprueba el PRUG de Picos de Europa y desde Babia y Luna se recuerda que el suyo no ha sido elaborado. Agilizar estas herramientas ayuda a todos.