El sueño del viejo tren minero del Sil, encarrilado

Creado: Actualizado:

El proyecto de recuperación de la vía férrea entre Cubillos del Sil y Villablino, para su uso turístico, encara la recta final con la llegada de nuevas inversiones que permitirán afrontar las reparaciones necesarias. Atrás quedan años de pelea desde las instituciones locales, y también de una incredulidad que se extendió por la sociedad que, probablemente con total justicia en estas tierras, no termina por admitir que los proyectos verán la luz hasta que ya son inminentes. De esa tenacidad llega hoy los avances del llamado Ponfeblino para recuperar la vía centenaria que unía originalmente Ponferrada con el valle de Laciana para el transporte de carbón, y también de pasajeros y del correo. El que en su día fue el último tren de Europea que llevaba personas con locomotoras de vapor parece encarrilado de nuevo. Queda pendiente el reto de que vuelva a la capital del Bierzo.