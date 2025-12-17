El Bierzo también es pionero en avances sanitarios

Creado: Actualizado:

La sanidad en El Bierzo es noticia en demasiadas ocasiones por los problemas de personal que sufre, con un Hospital que parece que ‘repele’ de algún modo a los trabajadores, algo que debería analizarse en sus causas, lo que desemboca en periódicas carencias de médicos en determinados servicios. Esto genera una clima de pesimismo, que no hace justicia al trabajo que desarrollan cada jornada la inmensa mayoría de los operarios de todo tipo que atienden a los pacientes en este centro. Por eso, merece especial atención para ponerlo en valor que incluso son pioneros a la hora de ofrecer nuevos servicios. Sus servicios de Pediatría y Oftalmología, con la asistencia de ópticos, integran su atención para poner en marcha un avance novedoso en la sanidad autonómica.