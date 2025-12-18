La Justicia frena la arbitrariedad de Diez

Creado: Actualizado:

El caso de los repartos de dinero al puro capricho del equipo de gobierno de José Antonio Diez entre los trabajadores de la basura genera un nuevo varapalo judicial. Durante los mandatos del alcalde socialista ya son numerosos y por cuantías económicas muy relevantes. Ahora, llega la ejecución forzosa de la sentencia de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra esta arbitrariedad que fue denunciada por el sindicato CSIF, y que achacó directamente al grupo mayoritario en el comité, USO.

La decisión de la Justicia impone al Ayuntamiento de León la aplicación de «lo dispuesto en el artículo 8 del convenio colectivo para la movilidad funcional, respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que han de regir en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo». Algo que parece que debería ser obvio en la gestión de una institución pública, pero que no se cumple en el caso de José Antonio Diez, de acuerdo con este mandato que llega desde el poder judicial. De nuevo, se repite el guion, con una decisión de los tribunales que supone un rapapolvo para la gestión municipal y con un intento de huida hacia adelante hasta que ha llegado la firmeza y contundencia de la Justicia para imponer que se cumpla la legalidad.