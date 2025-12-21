Divulgar las claves del eclipse solar de 2026
La Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) ha iniciado este sábado en la plaza de San Marcos un peculiar ciclo informativo que recorrerá los barrios de León para realizar visionados nocturnos y diurnos del cielo y, asu vez, para ofrecer a los interesados las pautas del espectacular eclipse solar total que tendrá el 12 de agosto a León como uno de sus epicentros. La iniciativa ahonda en la divulgación del inédito evento astronómico, del que se ha promovido su declaración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público a través de una propuesta del PP aprobada en las Cortes de Castilla y León, un proyecto digno de aplauso para concienciar y conocer en profundidad un fenómeno de interés mundial que no puede pasar desapercibido para nadie.