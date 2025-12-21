Divulgar las claves del eclipse solar de 2026

Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) ha iniciado este sábado en la plaza de San Marcos un peculiar ciclo informativo que recorrerá los barrios de León para realizar visionados nocturnos y diurnos del cielo y, asu vez, para ofrecer a los interesados las pautas del espectacular eclipse solar total que tendrá el 12 de agosto a León como uno de sus epicentros. La iniciativa ahonda en la divulgación del inédito evento astronómico, del que se ha promovido su declaración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público a través de una propuesta del PP aprobada en las Cortes de Castilla y León, un proyecto digno de aplauso para concienciar y conocer en profundidad un fenómeno de interés mundial que no puede pasar desapercibido para nadie.