Inversión en calidad de vida ciudadana

Las listas de espera de la medicina pública suponen un problema de primerísimo orden para la sociedad. Precisan una atención máxima de las instituciones y una mayor conciencia de todos sobre la importancia de que se rebaje en lo posible la desatención hacia personas que viven condicionadas por ese retraso que nunca puede ser justificado, aunque sí entendido. La verdad es que Castilla y León sale muy bien parada de las comparaciones entre las autonomías de España. Incluso en momentos malos, con un elevado nivel de pacientes esperando. Pero también debe entenderse que el esfuerzo por mejorar siempre debe estar presente. No vale el conformismo en un tema tan delicado.

Con esa perspectiva es de alabar el esfuerzo económico que se está realizando para conseguir que los profesionales de la medicina aprovechen al máximo las instalaciones de los hospitales. Ese gasto en las llamadas ‘peonadas’ permite reducir de manera notable las esperas quirúrgicas. Son los propios médicos los que realizan las intervenciones en los establecimientos de Sacyl, sin tener que recurrir a derivaciones hacia centros concertados. Supone optimizar los recursos. El dato de que se han bajado en estos años a la mitad las esperas permite calibrar la relevancia de todo esto.