El matadero del Bierzo permitirá mantener actividad

Hay conflictos que requieren un análisis detallado para conocer todos los extremos y así buscar una solución. Pero parece razonable que se exija una salida para las familias que mantienen la actividad ganadera en El Bierzo. No puede mantenerse en el tiempo ese problema de que en toda la comarca no haya ningún matadero activo. No vale llenarse la boca con afirmaciones sobre la importancia del sector primaria y de mantener la vida en el mundo rural si luego no se facilitan las cosas para que las personas pueden seguir trabajando en sus actividades tradicionales. El problema no puede mantenerse en el tiempo, ni ser un arma política. Quizá lo mejor sea que se analicen las opciones y que se dialogue para superar este bache inaceptable.