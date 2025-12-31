Un 2025 ‘perdido’ y con gran castigo social

Creado: Actualizado:

Hoy toca cambio de ciclo anual y el balance se llena de grises. El panorama nacional no es mejor que hace doce meses en lo político, ni tampoco para el conjunto de la sociedad y mucho menos en el ámbito económico. Parece que se ha perdido otra oportunidad para hacer las cosas mejor, y también para iniciar unas reformas que cada día que pasan son más urgentes. El bloqueo gubernamental se ha agravado, y se generan perjuicios muy graves, en asuntos concretos, como en la pérdida de fondos europeos que debían servir para relanzan la economía nacional. La crisis de la vivienda, que ya nadie niega, pone en evidencia una situación de falta de recursos que se está extendiendo de manera creciente por más sectores de la sociedad. Es la temida pérdida de empuje de las llamadas clases medias, abocadas a la subsistencia, con unos sueldos que cada vez alcanzan para menos. Pensionistas y funcionarios sí se garantizan unos incrementos para este 2026, aunque la pérdida de poder adquisitivo es evidente, incluso para ellos, si se realizan comparaciones con una perspectiva amplia. Y así es difícil combatir la propagación de ideas extremistas y populistas, que no se puede obviar que suponen otro gran reto para este 2026 que comienza en cuestión de horas.