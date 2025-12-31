Pasos reales para integrar los patinetes

Creado: Actualizado:

Los patinetes son una realidad a la que no cabe dar la espalda. Nada es más peligroso que intentar evadirse de los problemas porque eso sólo genera que se agraven y que ocasionen todo tipo de daños. Es como esa bola de nieve que crece al avanzar por la pendiente. En el caso de los patinetes, parece evidente que la situación actual no puede prolongarse por más tiempo. Tienen que ser integrados en una normal convivencia en la sociedad. Y eso requiere que la normativa que se está tramitando se aplique de verdad, con toda la contundencia necesaria, incluso en forma de sanciones hacia los que no cumplan. Con este asunto se ha intentado pasar de puntillas y hoy la indignación de la mayoría de los ciudadanos es palpable. No puede prolongarse esa indolencia tan dañina.