Solución real frente al riesgo cierto de la CL-613

El nuevo incidente surgido en una de las principales comunicaciones de la provincia reclama una acción decidida que acabe con esa reiteración de derrumbes. El caso del acceso a Peñalba de Santiago es grave y caben todas las críticas hacia la Diputación por su inacción. Se trata de una pequeña localidad que no merece quedar aislada. Pero también hay que entender la indignación que surge hacia la Junta por la gestión que realiza en la CL-631, que se ha visto cortada por un nuevo desplome, lo que complica las comunicaciones entre El Bierzo y Laciana, y con continuidad hacia Asturias. La alcaldesa de Páramo, Alicia García, puso voz al sentir en la zona: «nos estamos jugando constantemente la vida». Y recordó que los jabalís también acrecientan el riesgo al circular por la zona.