Aguardando una UCI que es muy urgente

Creado: Actualizado:

El caso de la ampliación de la nueva UCI del Hospital de León es un buen ejemplo de las complicaciones que genera el multipartidismo en España. Han tenido que pasar seis años para que se ponga en marcha de verdad la obra de un proyecto que resultaba urgente hace bastantes años, como se puso de manifiesto de modo trágico durante la pandemia del covid. Pero entonces, en 2020, la Consejería de Sanidad estaba en manos de una representante de Ciudadanos, que era el partido llave del gobierno de la Junta. Dejó el cargo cuando se produjo la abrupta ruptura entre este partido y el PP de Alfonso Fernández Mañueco, que apostó por adelantar las elecciones al tener conocimiento que el partido ‘naranja’ preparaba una moción de censura para aupar al PSOE. Pero se recuerda en incontables ocasiones aquella etapa en clave negativa, tanto por sus acciones como por su herencia. Después llegó la también complicada convivencia PP-Vox, también muy perjudicial.

Ahora, Sanidad vive un momento de gran actividad, como se comprueba en la provincia de León con la puesta en marcha de proyectos de nuevos centros de salud, de reformas de otros, o de novedades en centros sanitarios de todo tipo. Ayer se aprobó la licencia municipal que activa las obras en cuanto se cierre la adjudicación.