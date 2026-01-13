Avances en El Bierzo, al Consejo y en la sanidad

Creado: Actualizado:

La comarca del Bierzo cuenta ya con el segundo helicóptero medicalizado de la provincia, lo que permitirá una asistencia más ágil en la zona pero también en el resto de León al duplicarse el servicio. Ayer fue presentado en una jornada en la que se anunció otro avance fundamental para el Hospital El Bierzo, que dispondrá de una unidad centrada en el tratamiento del ictus, una necesidad largamente reclamada en la zona desde todo tipo de ámbitos.

Pero no fue la única novedad relevante registrada en la zona oeste de la provincia. También se firmó el convenio marco de la Junta con el Consejo Comarcal por el que se dota de once millones de euros al ente berciano para mejorar y ampliar su gestión. Supone un incremento de 400.000 euros respecto al anterior acuerdo.