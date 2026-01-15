Un 'reciclaje' para la gestión de la basura

Creado: Actualizado:

La reiteración de avisos sobre el caos que se estaba generando con las tasas de la basura del Ayuntamiento de León parece que no han servido para que todo acabe con un estrepitoso fracaso. La nefasta gestión y la huida hacia adelante, intentando negar las evidencias, ha desembocado en una decisión judicial que supone un duro varapalo para las arcas municipales. Para el dinero de todos los ciudadanos, con el que se gestionan sus bienes y servicios. El Ayuntamiento tendrá que devolver, como era previsible, todo lo cobrado con cargo a la tasa de basuras del año 2024. Tampoco podrá activar los recibos correspondientes a los siguientes años. El varapalo directo llega con la devolución de los recibos por 5,1 millones de euros, y con la imposibilidad de girar otros dos ejercicios, con un montante total de otros 10,2 millones. El conflicto se extiende desde el retroceso en los ingresos hasta el área de gastos. Habrá que entregar el dinero a Gersul que debía haber cobrado de manera legal a sus ciudadanos. El perjuicio es evidente y sirve de ejemplo de esa actitud soberbia y ajena a cualquier atisbo de autocrítica y diálogo que tiene José Antonio Diez desde su llegada a la Alcaldía. Valga como ejemplo esta basura que sigue sin ‘reciclarse’ legalmente en los despachos, o esas peatonalizaciones que son ‘territorio sin ley’.