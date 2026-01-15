La 'cara b' de la nueva pasarela en el Bernesga

Creado: Actualizado:

El proyecto de nueva pasarela sobre el río en el centro de León encubría una trampa que no se había desvelado hasta ahora. Para poner en marcha esta obra, más o menos cuestionable en función de que se consideren suficientes los puentes ya existentes, es necesario aplicar una contundente tala de árboles para hacer sitio. Fue el Grupo Popular en el Ayuntamiento el que desveló ayer este dato sorprendente, que se había mantenido hasta ahora con total sigilo. El problema, según la oposición municipal, es que no se trata de árboles normales, los afectados por la obra son ejemplares de especial valor. Parece que alguien no ha hecho bien los deberes con el diseño de este proyecto que quizá sea interesante para mejorar las comunicaciones, pero que pudo incluir un cuidado singular hacia la ‘joya natural’ que supone el Bernesga y sus márgenes para la ciudad.