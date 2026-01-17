A La Robla si le ha llegado una alternativa

Creado: Actualizado:

En el conjunto de las viejas comarcas mineras, el balance sobre las alternativas prometidas es paupérrimo. Quizá por ello llama especialmente la atención la situación que vive La Robla, donde se ultiman los pasos para poner en marcha un proyecto de grandes dimensiones. Es cierto que el carbón tenía una fuerza máxima a la hora de generar actividad económica y empleo, pero también hay que reconocer que La Robla Green palía en parte la tragedia del fin de la minería y de las centrales térmicas, algo que no ha ocurrido en otros lugares como Sabero, Cistierna, Laciana, Fabero, el Bierzo Alto o todo el corredor del Sil. Los datos de La Robla exhiben las dimensiones del proyecto, que precisa la intervención de 800 operarios a lo largo de tres años en una inversión de 850 millones de euros.