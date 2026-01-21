La Cultural precisa un plan ilusionante y consolidado

Creado: Actualizado:

La capacidad que tiene el fútbol para movilizar la sociedad y para ilusionarla se está probando a lo largo de esta temporada en León. El equipo logró el ansiado ascenso a Segunda División y el incremento de esa expectación se percibe con la afluencia a las gradas, pero también con la presencia del equipo en la vida ciudadana.

La duda es hasta qué punto se trabaja de manera adecuada para intentar consolidar al club dentro del selecto grupo del fútbol profesional. La temporada sí presenta serias dudas en algunos aspectos, como el cuidado imprescindible que debe tenerse hacia el aficionado —y especialmente al que prueba su fidelidad con la veteranía—. Y con el diseño de un proyecto deportivo que mire hacia el medio plazo, buscando el fichaje de jugadores ‘franquicia’ y huyendo de las cesiones temporales para apañar más o menos el día a día.