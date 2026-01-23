La investigación aflora las vergüenzas de Cerredo

Creado: Actualizado:

Serán los tribunales los que en su día establezcan la verdad judicial sobre la tragedia que acabó con la vida de cinco leoneses en la mina de Cerredo en marzo del año pasado. Pero la Comisión de Investigación del parlamento asturiano sí está aportando elementos fundamentales para que vayan saliendo a la luz las circunstancias que rodearon un accidente que podría estar lastrado por una terrible y quizá asesina inacción, que derivó en la pérdida de cinco vidas humanas. Incluso con el agravante de que allí hubo otro accidente mortal en 2022. Ayer fue el exdirector de Minas del Principado el que compareció y ofreció un testimonio que apunta a que en Cerredo pudieron ocurrir cosas que no se ajustaban a la ley, incluso en diferentes ámbitos. Para hacer justicia hay que airear la verdad.