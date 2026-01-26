Protección del sector primario que ha de ir a más

Creado: Actualizado:

La inestabilidad es cada vez en mayor medida la tónica de la actividad agroganadera, y la incertidumbre de los profesionales del sector irá a más por factores que se multiplican. En el aspecto agrario el cambio climático es determinante en los problemas que sufren los cultivos, y en el ganadero a los crecientes riesgos sanitarios se suma una volatilidad de los mercados, compartida con los cultivos, cuyos efectos se disparan también con las crisis geopolíticas. Un escenario que va más allá de las amenazas tradicionales para el sector primario, fundamental en la economía leonesa. De ahí que la contratación de seguros, que también han de adaptarse a las renovadas amenazas que acechan a los productores, se convierta en una herramienta fundamental para garantizar la viabilidad de las explotaciones. Los datos de Agroseguro ratifican esta tendencia en León.