Refuerzos en la Judicatura que no deberían dilatarse

El anuncio del Gobierno de su proyecto de ampliación de las plazas de jueces y magistrados era largamente esperado. Son incontables las reclamaciones desde toda España, y en concreto de la provincia de León, para que se dote de personal a los diferentes órganos judiciales para avanzar hacia un funcionamiento que sería el deseado. Resulta clave que se priorice la incorporación de otro magistrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, aunque de momento todo se queda en anuncio de buenas intenciones que deberá concretarse. La Justicia es un poder fundamental en una Democracia y sólo si es eficaz y ágil puede servir de una manera adecuada a la sociedad. Ahora, se anuncian avancer para su mejora. Cabe reclamar máxima celeridad.