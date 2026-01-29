Normalidad en la Red de Calor de Ponferrada

Creado: Actualizado:

La Justicia ha decidido que la Red de Calor de Ponferrada siga adelante, desoyendo la solicitud para que fuese paralizada. La acción ante los tribunales de Bierzo Aire Limpio fracasa, ya que el Juzgado de lo Contencioso da prioridad al servicio público por encima de las solicitud para bloquear el proyecto. El argumento empleado parece lógico. La obra está concluida y no existen alternativas para dar el servicio energético a los establecimientos en los que se aplica este sistema innovador, que apuesta por lo colectivo y por rebajar el impacto ambiental, siguiendo las fórmulas que ya se aplican en otros países europeos desde hace tiempo y ahora están llegando a España. La Red de Calor de Ponferrada es un proyecto ya veterano en el tiempo, que tiene conflictos legales, pero al que los partidos mayoritarios han intentado dar forma para avanzar hacia una ciudad más limpia.