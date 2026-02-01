El coste del no mantener la Rampa de Pajares

Creado: Actualizado:

El colapso ferroviario que vive la alta velocidad en España rescata del baúl de las incongruencias el abandono de la Rampa de Pajares, sentenciada en 2018 al perpetuo deterioro porque la escandalosa millonada que se llevó la Variante de Pajares dejó las arcas temblando para mantener en condiciones el paso de Busdongo a Lena, según matizó la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. La conexión ya no era prioritaria, ni los 145 millones iniciales ni los 700 que estimaba el Gobierno eran posibles para adecentar la vía, dejando su mantenimiento en manos del paso del tiempo. la conexión asturleonesa pendiente de un solo hilo: unos túneles modernos, sí, pero vulnerables ante cualquier incidencia técnica o geológica.