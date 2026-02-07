Lento proceso para regularizar el tráfico en la ciudad

Creado: Actualizado:

Cuando las cosas se hacen mal luego cuesta mucho enderezarlas, y especialmente si se insiste en el mismo camino sin repensar las cosas y buscar alternativas. La situación del tráfico en León es caótica, con un creciente riesgo para las personas —al dispararse los siniestros y de manera especial los atropellos—, con una mayor complejidad para circular en muchas zonas y con una grave falta de plazas para aparcar. El corte de calles céntricas sin una planificación adecuada es muy perjudicial. Pero ha sido peor la nefasta gestión en los despachos que ahora intenta enderezarse. El nuevo plazo que se baraja para regularizar el tráfico en las zonas del ‘calmado’ prevé que en marzo puede superarse la situación de alegalidad. La ciudad merece saber a qué atenerse de una vez por todas.