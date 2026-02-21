Tecnología berciana en un emblema histórico

Creado: Actualizado:

El año Antonio Gaudí está consolidando al genio nacido en Reus, a finales del siglo XIX, como uno de los arquitectos más relevantes del mundo contemporáneo. Su obra, que siempre había recibido un especial reconocimiento en múltiples lugares del Planeta, se asoma a un escaparate inigualable, que incluye la finalización de su obra cumbre, la Sagrada Familia, casi 145 años después de que se iniciase la construcción del templo barcelonés. Y en todo esto hay un protagonismo berciano, de la compañía Tvitec, liderada por Javier Prado, que desde su factoría de vidrio de Cubillos del Sil exporta todo tipo de trabajos de primer nivel tecnológico a los más diversos países. Ayer, la torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia, aupó a Tvitec a lo más alto de un emblema histórico.