Baches con una lección bajo el brazo

El Ayuntamiento de León aborda esta próxima semana un plan para parchear los baches que se han multiplicado por las calles de la ciudad en las últimas semanas, dejando en evidencia la falta de mantenimiento que se requiere para conservar las calzadas en condiciones aceptables ante la previsible llegada del mal tiempo. La proliferación de boquetes y el descomunal tamaño de algunos de ellos ha colocado a León en el centro de las burlas y los memes de las redes sociales, algo que podría quedar en una anécdota si no fuera porque las víctimas vuelven a ser los sufridos ciudadanos que tienen que apañárselas para evitar romper sus coches en cualquier esquina. Es de esperar que de este desastre se saque al menos una lección aprendida para la gestión municipal.