Guerra de ‘todos’ con demasiados daños colaterales

Todas las condenas y presiones contra las dictaduras del Planeta —contra todas sin titubeos— resultan entendibles e imprescindibles. La inacción de la comunidad internacional ha favorecido que se consoliden gobiernos en determinados países que son auténticas aberraciones contra las libertades y los derechos humanos. Pero quizá ahí reside el gran fracaso de las Naciones Unidades. Su incapacidad invita a las actuaciones unilaterales y sin un paraguas de legalidad que debería exigirse. Ahora, Estados Unidos e Israel han tomado la iniciativa contra Irán. Sobre el papel no les falta razón. Sobran argumentos para forzar un cambio de régimen. Pero los mal llamados daños colaterales se extienden ya por todo el mundo, y seguro que los grandes perjudicados serán, como siempre, los que sobreviven en precario, a los que llegará otro encarecimiento generalizado de productos.