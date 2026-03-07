La defensa de la igualdad que debería unir a todos

Creado: Actualizado:

La conmemoración del 8 de marzo llega este año en un momento convulso, con el mundo pendiente de un conflicto bélico cargado de incertidumbres. Pero las administraciones e incontables entidades de todo tipo han querido poner en valor un día especialmente dedicado a la mujer a nivel universal, en el que se pretende mantener vivas las exigencias sobre la imprescindible igualdad hacia la que debe avanzarse en todo el Planeta. León acogió ayer el acto institucional en la Universidad, y para mañana, domingo, están previstas las concentraciones en las calles sobre las que cabe la duda de si es razonable que se mantengan unas distancias insalvables que impiden una convocatoria unificada. Aquí parece que el objetivo final es único y compartido, y así debería ponerse en claro.