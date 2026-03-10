Preocupación por una crisis sin futuro claro

Creado: Actualizado:

La economía tiene algunas normas inapelables, que se están haciendo realidad estos días. Está sobradamente probado que el dinero es miedoso, y en los mercados se esconde con rapidez en cuanto aparecen nubarrones en el horizonte. Por eso, la caída de estos días en las bolsas no debe sorprender a nadie, y especialmente por el hecho de que el conflicto abierto con el ataque de Estados Unidos e Irán parece que no tiene un plan concreto que permita atisbar con qué forma y cuándo llegará el final. Y también se comprueba con un análisis histórico, que la llegada de una crisis así, anima a los que tienen la sartén por el mango a apretar rápidamente las clavijas a los que se ven obligados a pagarles por recibir bienes y servicios. Lo que está ocurriendo estos días con los combustibles tiene mucho de abuso, puesto que el petróleo almacenado y en proceso a lo largo de la enorme cadena hasta que llega al consumidor no se vio afectado por esta guerra en Oriente Próximo que acaba de empezar. Hay otra ley: las cosas no se abaratan luego a la misma velocidad. Por eso, los consumidores lanzan alertas totalmente justificados. En casos parecidos, también llegaron los precios disparados, incluso pactados, y luego hubo sanciones. Pero eso no sirve de consuelo al ciudadano, ya que el desembolso en el surtidor nunca se recupera.