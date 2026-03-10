Claridad del Gobierno sobre el grupo policial de élite

Creado: Actualizado:

El culebrón en el que se ha convertido la decisión del Gobierno sobre la sede del grupo de intervención de la Policía Nacional empieza a destilar unos ciertos vapores a nervios preelectorales. No parece que la localización de un cuerpo deba realizarse ni por intereses, ni por presiones políticas. Pero podría ser que en estos momentos se estuviese intentando dilatar la decisión, e incluso generar confusión, a la espera de que los ciudadanos de Castilla y León acudan a las urnas el domingo. En horas se pasa de «una decisión tomada», e incluso confirmada al sindicato Unión Federal de Policía, a enviar un mensaje desde la Subdelegación del Gobierno alegando que todo está en el aire, para rectificar de manera urgente lo dicho al colectivo de agentes anunciando que se reestudiará el asunto.