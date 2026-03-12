Nuevo paso adelante en Picos de Europa

Creado: Actualizado:

León tiene la mayor parte de uno de los espacios naturales más relevantes del panorama nacional. Pero Picos de Europa parecía abocado a una gran contradicción, al sumar a su valor en múltiples frentes una complicación máxima para protegerlo y gestionarlo adecuadamente. Junto al Parque Nacional, desde 2023 dispone de una declaración como Reserva de la Biosfera decretada por la Unesco. Se anuncia, por fin, la conclusión del documento clave para un espacio natural como es el Plan de Gestión, que estará vigente hasta 2030. Es cierto que en Picos las cosas avanzan despacio pero cabe la lectura positiva de que sigue dando pasos hacia un marco estable.