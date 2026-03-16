Diálogo realista: se necesitan pero PP dobla en escaños a Vox

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El PP protagonizó ayer el mayor avance en las urnas, con una subida notable de votos superior al 4%. Fue uno de los tres beneficiados —los grandes— en el reparto de la ‘herencia’ del adiós de Podemos, el retroceso de Soria Ya y la subida de un escaño en Segovia. No hubo sorpresas, y Alfonso Fernández Mañueco renovó con solvencia una mayoría que le lleva a depender de nuevo de Vox, una formación que partía de un techo muy alto en 2022 por lo que no registró una subida como la lograda en otras autonomías. Carlos Martínez (PSOE) subió en escaños y apenas en porcentaje de voto, pero hay que tener en cuenta que, hace cuatro años, el anterior líder Luis Tudanca sufrió un varapalo tan grave que incluso planteó su marcha en la misma noche electoral.

Ahora se abre un periodo de incertidumbre, que lamentablemente seguirá marcado por otros asuntos más allá de los intereses de Castilla y León. Está en el aire la formación de gobiernos en Extremadura y Aragón, y en Andalucía se descuentan los días para sus elecciones autonómicas. Cobran especial valor las palabras de Mañueco sobre que no hay dudas sobre la victoria, y que el nuevo gobierno debe fundarse sobre las bases del programa del PP. Se muestra abierto al diálogo, con una clara línea roja hacia cualquier opción de pacto con lo que llamó el ‘sanchismo’.

Desde ya, toca exigir generosidad al Partido Popular y a Vox, y también responsabilidad. Urge un diálogo sincero desde posiciones realistas, pensando en la ciudadanía, para consolidar un gobierno estable, capaz de aprobar unos Presupuestos. Mañueco ha logrado el doble de votos que el partido de Carlos Pollán y eso, en Democracia, exige que se derive en un peso claro a la hora de cerrar un hipotético pacto y en puesta en marcha de iniciativas.

En el análisis de la provincia de León parece claro que UPL deberá revisar lo ocurrido ayer en las urnas, frente al crecimiento de los otros tres grandes partidos. El empate técnico de PSOE y PP es por tan escaso margen que incluso no debería darse por zanjado hasta que se abra el numeroso voto Cera pendiente de recuento.