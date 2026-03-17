La inseguridad vial acecha al peatón

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León, esa ciudad que supuestamente avanza hacia el paradigma urbanístico del siglo XXI con sus proyectos de peatonalización y de calmado del tráfico, tiene sin embargo en la seguridad vial una asignatura pendiente que suma víctimas a diario, hasta el punto de que los atropellos se están convirtiendo en noticia cotidiana ante la pasmosa inacción del Ayuntamiento. Mirar hacia otro lado no es la respuesta a la vulnerabilidad que padecen los peatones por las calles de la capital, precisamente cuando el espíritu municipal es acomodar el diseño urbano a su medida. Tenemos que hablar de nula eficacia de las acciones adoptadas si lo que se pretende —y se vende— es que el viandante pueda transitar sin sobresaltos, mientras se acogota al conductor reduciendo al mínimo el aparcamiento disponible, sometido a restricciones de velocidad a veces imposibles para dar prioridad al ciudadano de a pie. No es una entelequia, ni una exageración decir que la cifra de atropellos se desmanda sin que se percibe una reducción significativa de los accidentes respecto a años anteriores como sería presumible tras ponerle tanto empeño a su seguridad. Algo está fallando, es evidente, y el cometido de los responsables municipales es localizar el qué, el por qué y adoptar las correspondientes soluciones.