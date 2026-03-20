Una lección de gestión municipal negligente

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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de CyL contra el Ayuntamiento de León por el caso del abogado Herminio Turrado ratifica el pago de 149.858,64 euros más intereses y describe cómo la gestión de personal roza el abuso de poder, al pretender ahorrar costes salariales a costa del esfuerzo de un solo funcionario. Así de explícito es el tribunal que califica la actuación municipal como "enriquecimiento injusto" porque durante años el consistorio permitió que un único letrado asumiera una carga de trabajo que debería haber sido asumida por tres personas. Los magistrados, además, desmontan la defensa del Ayuntamiento de que no había ordenado formalmente el exceso de tareas y consideran que la administración dirigida por José Antonio Diez no solo conocía la situación y la consintió, sino que se benefició de ella, ignorando las quejas del trabajador desde 2015. Y aquí llega la diferencia en el matiz que resalta el fallo judicial. El Ayuntamiento deberá afrontar el pago con fondos propios, salidos de las carteras de todos los leoneses, porque el TSJ le impide recurrir al seguro de responsabilidad civil al considerar que existe un abuso de derecho porque si hay negligencia en la cobertura de vacantes es una responsabilidad directa de los gestores públicos que decidieron no reforzar la asesoría jurídica.