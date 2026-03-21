Urgencia inversora sin respaldo presupuestario

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Con urgencias de inversión que no admiten excusas pero sin capacidad presupuestaria para respaldarlas. Así se encuentra el Ayuntamiento de León, que una vez más resuelve por las bravas los apremios a los que le obligan la presión ciudadana y los compromisos adquiridos con otras administraciones, aun en contra del criterio de su interventor (de hecho, aprovechando sus vacaciones) y arriengándose a nuevos varapalos legales. El pleno extraordinario de ayer aprobó, contra el criterio de su fiscalizador, una modificación de crédito de 9,4 millones de euros con cargo al remanente de tesorería, para afrontar entre otros asuntos el plan de asfaltado y la restauración de los colegios. Eso cuando la incapacidad de lograr apoyo para aprobar los presupuestos le exige sumar financiación por esa cantidad que no se explica cómo se conseguirá. La cuestionable medida salió adelante con reproches pero, al final, la abstención del socio leonesista y del PP. Nadie quiere ponerse al ciudadano en contra.