Paz con esfuerzo de todos en Villamanín

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Lo que fue un estallido de felicidad en Villamanín, aquel lejano 22 de diciembre con el Gordo de la Lotería de Navidad, se convirtió en pocas horas en una auténtica pesadilla, que disparó los enfados, las tensiones y las acusaciones y sospechas más o menos veladas a unos niveles máximos. La fractura fue evidente durante varios días, y ha sido necesaria mucha generosidad por parte de todos los implicados para impulsar una solución que evitará males mayores. Caben todas las críticas hacia la comisión de fiestas que cometió un error terrible al vender más papeletas de las que tenía sustentadas con décimos, pero también es lógico plantear una alabanza pública hacia todos los implicados, que han perdido dinero (más de 6.000 euros) respecto a lo que les correspondía con el primer premio, para poder alcanzar una solución que evite males mayores. La paz se ha impuesto de manera definitiva gracias a ese esfuerzo de toda una pluridad de personas que han aceptado el prorrateo de las pérdidas. Ahora, sólo quedan pendientes tres papeletas que no han sido registradas y que podrían estar perdidas. Y otras seis papeletas de personas que no están dispuestas a facilitar ese acuerdo, que hoy mismo empieza a dar frutos al facilitar ya el cobro para la práctica totalidad de las 450 papeletas que fueron vendidas por la comisión.