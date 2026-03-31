Mansilla: un giro político que precisa explicaciones

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El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas cambia de manos en un proceso tan legítimo como legal. No se puede plantear ni un pero, aunque sí cabe ponerse en el lugar de la ciudadanía y reclamar más explicaciones. La política tiene sus tiempos y en mayo de 2027 se cierra este mandato. A estas alturas, son incontables los bailes de concejales que les ha llevado a posicionamientos muy distintos a los que ocupaban cuando formaron parte de una candidatura en la primavera de 2023. En los municipios, especialmente en los pequeños, resulta muy complejo conocer desde fuera los movimientos y decisiones que encubren todo tipo de objetivos e incluso precedentes. En el caso de Mansilla parece decisivo ese horizonte electoral. Pero cabe reclamar que se aclare cuál es el proyecto del nuevo gobierno.