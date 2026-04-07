Cultura leonesa sin motor porque lo tiene ‘gripado’

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La Diputación cuenta con una herramienta para la dinamización cultural de la provincia que está desnortada. Hace 32 años, para concentrar y reimpulsar ese trabajo, se creó el Instituto Leonés de Cultura (ILC). Bajo distintas presidencias ha pasado por fases con mayor o menor actividad, pero siempre con unos fines claros y concretos: promover la creación local, impulsar las investigaciones de la cultura leonesa y difundir en todo lo posible lo autóctono desde sus más variados ámbitos. Por todo esto, ayer llamó singularmente la atención que desde el ILC se diese a conocer que «uno de los proyectos más ambiciosos» para este año pasa por una exposición de foráneos en la capital. Un gasto muy relevante que se hace en la capital, fuera del ámbito competencial de la institución.