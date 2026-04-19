Gestionar la migración sin alarma

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Tres mil migrantes, si se cumplen las previsiones, regularizarán su situación en toda la provincia de León. Viven ya entre nosotros. Son nuestros vecinos de hecho y ahora lo podrán ser de derecho. Su incorporación legal a nuestra sociedad implica algunos retos, nada insalvable, pero para lo que es necesario adoptar medidas. En la sanidad, por ejemplo. La gerencia de Salud de León prepara ya un plan de redistribución de las tarjetas sanitarias que, en algunos casos, supondrá un cambio de médico. Nada que no le haya sucedido ya antes a cualquier paciente. Sanidad advierte además de que no se dejará sin atención médica a nadie. Y conviene recordar además que 3.000 nuevas tarjetas son apenas un incremento de un 1 % de las que hay actualmente. Por eso, conviene no ser alarmistas.