¿Salto de calidad en Productos de León?

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El detallado informe difundido ayer por parte de la Academia Leonesa de Gastronomía sobre Productos de León pone en claro la crisis que sufre una iniciativa que ha sido fundamental para el crecimiento de la agroalimentación en la provincia. Hace ya más de tres décadas que arrancó un proyecto liderado por Matías Llorente, con el socialista Agustín Turiel en la Presidencia de la Diputación, que fue un éxito absoluto, entre otras cosas, porque los siguientes gobiernos sin atender al color político entendieron su relevancia y la oportunidad que suponía. Pero las cosas han ido poco a poco encallando, sin saber adaptarse a los nuevos tiempos y cayendo en una especie de rutina que pasa por reiterar lo hecho durante años sin buscar nuevos estímulos o acciones para reimpulsar lo que se está haciendo. La Academia de Gastronomía ha realizado su estudio comparativo con respecto a seis marcas también públicas que tienen una referencia nacional: Tierra de Sabor (Junta de Castilla y León), Reyno Gourmet (Navarra), Alimentos de Aragón (Aragón), Alimentos de Extremadura (Extremadura), Gusto del Sur (Andalucía) y Alimentos de Valladolid (Diputación de Valladolid). Destacan que Productos de León ocupa la última posición en casi todas las dimensiones relevantes.