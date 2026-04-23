Ibioleón: hacia una atención sanitaria personalizada

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Ibioleón está generando una auténtica revolución silenciosa de la sanidad en la provincia, que se sitúa en la vanguardia de la soberanía científica española en investigación car-t y secretoma. En la jornada que tuvo lugar ayer en el Hospital de León se pusieron en valor los avances hacia la llamada «medicina de precisión» que da este Instituto de Investigación Biosanitaria. Se trata de avanzar hacia terapias personalizadas para paliar el conflicto que sufren más de 10.000 leoneses que tienen patologías minoritarias, y a los que es imprescindible buscar fórmulas en el campo sanitario. Ayer se trabajó sobre el problema de las enfermedades raras y una de las demandas expresadas con claridad fue la activación del plan integral sobre esta materia en Castilla y León.