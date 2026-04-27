Mas inversiones y sostenibilidad para San Isidro

Creado: Actualizado:

La excelente campaña de esquí en las estaciones invernales gestionadas por la Diputación de León ha llevado a la Junta Vecinal de Puebla de Lillo a reclamar nuevas inversiones y medidas alternativas que permitan mantener unas infraestructuras que sostienen la economía local. El hecho de que el balance de resultados evidencie que las estaciones siguen siendo deficitarias obliga a adoptar soluciones para avanzar hacia su rentabilidad, con modelos de gestión enfocados a afianzar la oportunidad de que San Isidro se convierta en la estación de referencia del noroeste. En los pueblos del entorno se han notado los buenos datos de afluencia de esta temporada, un valor de referencia que debe estar en el centro de cualquier decisión.