Las vergüenzas del apagón siguen sin analizarse

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Cuando surge un problema lo razonable sería analizar las causas, compensar en lo posible a los perjudicados y establecer planes concretos y factibles para evitar que las cosas se repitan. Pero en los últimos doce meses España ha vivido todo lo contrario. La pugna fundamental ha pasado por ‘adueñarse del relato’. Sembrar dudas, cuando se debían buscar certezas, para disipar responsabilidades. Aquel 28 de abril de 2025 hubo incluso muertos, y varias decenas de miles de personas que sufrieron problemas muy graves. Las disculpas han sido con la boca pequeña. Y no se ha planteado la necesidad de un análisis sistemático de lo ocurrido para intentar minorar riesgos. La Variante de Pajares es un ejemplo de todo esto. Un total de 371 pasajeros permanecieron encerrados medio día en un túnel. No se habían aplicado las previsiones de los planes de seguridad. De vergüenza.