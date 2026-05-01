Preparar en los oficios que son necesarios

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Uno de tantos mensajes estériles que se propagan en las redes sociales incluye la premisa de que los jóvenes deben formarse en aquellos campos por los que tienen verdadero interés personal, sin atender a las posibilidades de empleabilidad. Llevando a extremos máximos los afanes utópicos, se explica que lo contrario es someterse a las leyes de ese mercado que es demonizado probablemente por personas que no tienen la suficiente formación para explicar en qué consiste. Pero lo cierto es que al final se está jugando con las posibilidades que tienen los jóvenes de construir un proyecto vital con un empleo con garantías y preferentemente en sus lugares de origen sin tener que emigrar. Y ahí es donde caben las críticas hacia las administraciones, por no trabajar con decisión y coordinación en la búsqueda de fórmulas para conseguir que los chicos adquieran formación en aquellos campos en los que es factible impulsar una empleabilidad por la existencia de demanda real entre las empresas. Ahora, en León, se calcula que sería necesario duplicar las plazas de la Formación Profesional para preparar los técnicos que necesita el sector industrial. Han pasado bastantes años desde que se abrió el debate sobre este asunto y parece que no se ha resuelto bien.