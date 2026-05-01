Tensión en San Andrés, peor servicio a la sociedad

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Queda poco más de un año para que concluya el mandato en los ayuntamientos y parece claro que lo ocurrido en San Andrés del Rabanedo roza el esperpento. Ese pluripartidismo, guiado por las fobias entre unos y otros, sólo ha servido para torpedear cualquier atisbo de gestión en servicio a los ciudadanos. Y exhibiendo una confrontación que sigue yendo a más, ofreciendo espectáculos bochornosos, con una tensión creciente que resulta inaceptable por las formas en cualquier persona que ostenga un cargo público. Ayer, fueron ocho horas de debates en los que esa forma de actuar basada en el reproche y el ‘tú más', que tanto disgusta a los ciudadanos, fue el guion permanente. El tercer municipio de la provincia tiene un problema y la solución pasa por las urnas.